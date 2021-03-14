إصابة 4 أشخاص فى الهند بضربة برق مباشرة أسقطتهم أرضا.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

ضرب البرق 4 من موظفى البستنة فى إحدى الحدائق بالهند، ويُظهر مقطع فيديو للحادث، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الرجال الأربعة وهم يقفون تحت شجرة عندما ضربهم وميض من البرق والذين سقطوا على الأرض فورًا.

Deadly Lightening in Gurgaon pic.twitter.com/nHygeNH3jX — Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) March 12, 2021

ومن اللحظة الأولى، يعتقد أى شخص يشاهد الفيديو الذى ظهر فيه الأشخاص الأربعة يتساقطون أرضًا بعد أن ضربهم البرق مباشرة، أنه من المستحيل بقاء الرجال على قيد الحياة، لكن لحسن الحظ، تم نقل الضحايا الأربعة إلى مستشفى خاص فى الوقت المناسب وأنقذت حياتهم كما تلقوا العلاج من الحروق التى أصابتهم، وذلك وفقا لصحيفة "إنديا توداى" الهندية.



4 اشخاص يحتمون بشجرة من الأمطار

وأوضحت الصحيفة، أن من أجل تجنب المطر، قرر موظفو البستنة الأربعة العاملون في Vatika Signature Villas الاحتماء تحت شجرة، ولم يعلموا أن صاعقة ستسقط عليهم، وتسقطهم أرضا مباشرة، ثم نُقلوا إلى مستشفى خاص مصابين بحروق شديدة، فى حين أن 3 منهم الآن خارج دائرة الخطر، والرابع في وحدة العناية المركزة في حالة حرجة، حتى الآن.



العمال الأربعة يسقطون على الارض بعد أن ضربتهم الصاعقة



لحظة ضرب البرق للعمال الأربعة فى الهند

وفي يونيو من العام الماضي، كان البرق قد أودى بحياة أكثر من 100 شخص في شمال الهند، وحينها شكلت ولاية بيهار ما يصل إلى 82 من هذه الوفيات، وكانت حصيلة الضحايا فى ولاية أوتار براديش على الأقل 20 شخصًا.

فيما قال المكتب الوطني لسجلات الجريمة فى تقريره لعام 2018، إن ضربات البرق قتلت أكثر من 2000 شخص كل عام منذ 2005، ويذكر أن السلطات الهندية تخطط لدفع تعويضات لأسر المتوفين، فيما يستمر تقديم العلاج للمصابين فى جميع هذه الحوادث.