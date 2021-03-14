إصابة وزيرة العمل الفرنسية بفيروس كورونا المستجد

(رويترز)

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد إن الفحوص أثبتت إصابتها بكوفيد-19 وإنها ستواصل عملها.

وقالت بورن (59 عاما) على تويتر إنها بصحة جيدة على الرغم من ظهور بعض الأعراض عليها، موضحة "بعد التأكد من إصابتي بكوفيد-19، سأواصل الاضطلاع بمسؤولياتي عن بعد".

وبورن هي أحدث مسؤول فرنسي كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.

وتكافح الحكومة الفرنسية لاحتواء الفيروس لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد وفضلت فرض إجراءات عزل عام محلية في عطلات نهاية الأسبوع ببعض المناطق إلى جانب تشديد القيود.