اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة وزيرة العمل الفرنسية بفيروس كورونا المستجد

الأحد، 14 مارس 2021 07:15 م
إصابة وزيرة العمل الفرنسية بفيروس كورونا المستجد وزير العمل الفرنسية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد إن الفحوص أثبتت إصابتها بكوفيد-19 وإنها ستواصل عملها.

وقالت بورن (59 عاما) على تويتر إنها بصحة جيدة على الرغم من ظهور بعض الأعراض عليها، موضحة "بعد التأكد من إصابتي بكوفيد-19، سأواصل الاضطلاع بمسؤولياتي عن بعد".

وبورن هي أحدث مسؤول فرنسي كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.

وتكافح الحكومة الفرنسية لاحتواء الفيروس لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد وفضلت فرض إجراءات عزل عام محلية في عطلات نهاية الأسبوع ببعض المناطق إلى جانب تشديد القيود.

 

 

 


وزيرة العمل الفرنسية

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكاتب الصحفى عماد الدين حسين يعلن إصابته وزوجته وأبناءه بفيروس كورونا

الأحد، 14 مارس 2021 07:11 م

الصحة العمانية: لم نسجل أى آثار جانبية للقاحات كورونا حتى الآن

الأحد، 14 مارس 2021 06:26 م

إصابة نائب رئيس الوزراء البولندى بفيروس كورونا المستجد

الأحد، 14 مارس 2021 06:18 م

ماجد المصرى لـ"اليوم السابع": الحمد لله زوجتى تعافت من كورونا والمسحة سلبية

الأحد، 14 مارس 2021 05:51 م

العراق يلجأ للصين لتوفير الكميات المطلوبة من اللقاح لمجابهة كورونا

الأحد، 14 مارس 2021 05:41 م

الطلائع يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى.. صور

الأحد، 14 مارس 2021 05:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة