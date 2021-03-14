إصابات كورونا فى فرنسا تقترب من 30 ألف إصابة جديدة

وكالات

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اقترب من 30 ألف حالة أمس السبت في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح خمسة ملايين.

وأظهرت البيانات أنه مع مواجهة الحكومة صعوبة في احتواء الانتشار سجلت فرنسا 29759 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 السبت ارتفاعا من 25229 في اليوم السابق.

وارتفع عدد المتوفين من الفيروس في المستشفيات 169 شخصا إلى 64978 في حين ارتفع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة 37 إلى 4070، مع تزايد الضغط على المستشفيات الفرنسية وسط ارتفاع أعداد الحالات.

ومن جهة أخرى سجلت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، ألفا و986 حالة وفاة، و75 ألفا و555 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت الصحة المكسيكية، مساء السبت، عن تسجيل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى مليوني و 163 ألفا و 875 إصابة.