اليوم السابع
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إحالة 43 طبيبا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى كفر شكر المركزى

الأحد، 14 مارس 2021 01:11 م
إحالة 43 طبيبا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى كفر شكر المركزى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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أحال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، 43 طبيبا للتحقيق، بمستشفى كفر شكر المركزي، بسبب الغياب عن أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى اكتشاف مخالفات داخل المستشفى، فى تواجد الأطباء وغياب التخصصات الأساسية ، مما تسبب فى عدم تقديم الخدمة الكاملة للمواطنين المترددين على المستشفى، واستياء المرضى.

وكانت لجنة تفتيش من محافظة القليوبية ، قامت بالمرور على مستشفى كفر شكر المركزي ، لضمان مدى انتظام العمل داخل المستشفى ، ومدى تقديم الخدمة الطبية للمرضى .

يذكر أنه جرى الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزي ، وإنشاء أقسام حديثة والتى ظلت ما يقرب من 7 سنوات شهدها 5 محافظين سابقين وافتتحها مؤخرا المحافظ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المستشفى خضع لتطوير شامل واستحداث مبانى بتكلفة 300 مليون جنيه لتوفير الخدمة الطبية لأكثر من 200 ألف نسمة.

 

 


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