إحالة 3 متهمين بإصابة سائق بجروح فى الرقبة خلال مشاجرة بمنشأة ناصر للمحاكمة

كتب سليم على - كريم صبحى

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بإحالة متهمين بالتسبب في اصابة سائق في مشاجرة حول خلافات الجيرة لمحكمة الجنح.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة البلطجة.

تلقى قسم منشأة ناصر ، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة بشارع الجديد الدويقة، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول، عامل، ومقيم بمنشأة ناصر دون إصابات، وابن عمه سائق، مصاب بجروح قطعية بالرقبة والرأس والذراع والقدم اليمنى، واللذان أفادا بقيام 3 متهمين آخرين ، مقيمين بمنشأة ناصر، بالتعدى عليهما بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابة الثانى بسلاح أبيض، ولا يعلمان باقى بياناتهم، وذلك بسبب خلافات على الجيرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.