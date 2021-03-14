إحالة 3 متهمين بإصابة سائق بجروح فى الرقبة خلال مشاجرة بمنشأة ناصر للمحاكمة

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بإحالة متهمين بالتسبب في اصابة سائق في مشاجرة حول خلافات الجيرة لمحكمة الجنح.
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة البلطجة.
تلقى قسم منشأة ناصر ، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة بشارع الجديد الدويقة، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول، عامل، ومقيم بمنشأة ناصر دون إصابات، وابن عمه سائق، مصاب بجروح قطعية بالرقبة والرأس والذراع والقدم اليمنى، واللذان أفادا بقيام 3 متهمين آخرين ، مقيمين بمنشأة ناصر، بالتعدى عليهما بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابة الثانى بسلاح أبيض، ولا يعلمان باقى بياناتهم، وذلك بسبب خلافات على الجيرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.
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