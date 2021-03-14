إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية فريق المحافظات

كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات شباب قليوب وشبين القناطر، لمتابعة سير العمل واتخاذ الإجراات الوقائية بتلك المراكز.

ففي إدارة شباب قليوب، تم متابعة مركز شباب جزيرة النجدي وتبين أن المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، ويتخذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقاية ضد فيروس كورونا، وفى إدارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب عرب الغديرى ووجد المركز المغلق فى أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، تم متابعة ماركز شباب "الكوم الأحمر وعرب صبيح والزهويين وطحوريا وكفر الصهبى والشيخة سالمة والقلزم"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد، أما مركزى شباب "العسايلة، وكفر الشرفا القبلى" مغلقين فى أوقات العمل الرسمية.

ومن ناحيته أحال "الصبروط"، العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، كما أوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا، أول بأول كما قامت بتدوين التوصيات والملاحظات فى سجل المتابعة.