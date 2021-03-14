اليوم السابع
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أ ش أ: "التعاون الخليجى" يبحث مستجدات دراسة الربط الكهربائى مع مصر والأردن

الأحد، 14 مارس 2021 07:08 م
أ ش أ: "التعاون الخليجى" يبحث مستجدات دراسة الربط الكهربائى مع مصر والأردن مجلس التعاون الخليجى - أرشيفية
أ ش أ

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بحثت اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، مستجدات دراسة الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية الأردنية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الـ 43 اليوم، الذي عُقد عن بعد، برئاسة ممثل سلطنة عمان المهندس قيس بن سعود الزكواني، وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون والأمانة العامة.
وناقشت اللجنة تقرير الهيئة عن أداء وأنشطة الربط الكهربائي لدول المجلس، كما استعرضت مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب جمهورية العراق، إضافة إلى دراسة توسعة وتعزيز الربط بين دول مجلس التعاون واتخاذ العديد من التوصيات والموضوعات الفنية.

مجلس التعاون الخليجى

مصر

الأردن

مشروعات الربط الكهربائى

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