اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أم الشهيد خالد حمدى السواحلى تضع لافتة على مدرسة أطلق عليها اسمه.. صور

الأحد، 14 مارس 2021 03:19 م
أم الشهيد خالد حمدى السواحلى تضع لافتة على مدرسة أطلق عليها اسمه.. صور وكيل تعليم كفر الشيخ مع اسرة الشهيد
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والدة الشهيد خالد حمدى السواحلى وأسرته، فى رفع ووضع لافتة تحمل اسم الشهيد على المدرسة الصناعية المتقدمة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عقب قرار أعلنه أمس بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، وغادة جابر النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء ، وهالة النواصرة، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ، وإيهاب اللبيشى، وكيل الإدارة.

وأثنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على عدد من المواهب الصغيرة لإلقائهم قصائد عن تضحيات الشهداء، معربه عن تقديرها لتضحيات شهداء مصر، مؤكدة أن مدارس المحافظة تفخر بإطلاق أسماء شهدائنا الأبرار عليها ، لتُخلد أسمائهم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً بإطلاق اسم " الشهيد خالد حمدى السواحلي " على المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة ، نظام الـ 5 سنوات ، لتكون مدرسة الشهيد خالد حمدى السواحلى الفنية الصناعية المتقدمة ، والتى تقع فى مقابل منزل أسرته ، داعيا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان ويتغمده برحمته ويتقبله عنده فى الشهداء.

يذكر أن الشهيد خالد حمدى السواحلى استشهد أثناء أداء واجبه تجاه الوطنى فى 12 فبراير الماضى ،وأقيمت له جنازة عسكرية، ودفن جثمانه الطيب بالمقابر الجديدة غرب العاصمة .

 

جانب من حفل التأبين
جانب من حفل التأبين

والدة الشهيد اثناء الاحتفالية

والدة الشهيد اثناء الاحتفالية

وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على مدرسة بكفر الشيخ

وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على مدرسة بكفر الشيخ

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تحتضن شقيق الشهيد
وكيل تعليم كفر الشيخ تحتضن شقيق الشهيد

 


كفر الشيخ

شهداء الوطن

وكيل تعليم كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

اسم الشهدي خالد حمدى السواحلى

المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة

مدرسة الشهيد خالد حمدى السواحلى الصناعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يناقش خريطة التنشيط السياحى.. أبرزها تطوير مسار العائلة المقدسة

الجمعة، 12 مارس 2021 12:28 م

محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل شخص بلا مأوى لدار رعاية بالجيزة

الأربعاء، 10 مارس 2021 04:42 م

محافظ كفر الشيخ: تكريم الرئيس للطبيب محمود سامى تقدير لكل الأطقم الطبية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:11 م

محافظ كفر الشيخ: زيادة المقبلين لتلقى لقاح كورونا على مستشفى قلين

الإثنين، 08 مارس 2021 02:09 م

محافظ كفر الشيخ: بدء واستكمال تبطين وتأهيل 12 ترعة فى 5 مراكز

الأحد، 07 مارس 2021 04:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة