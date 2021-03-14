أم الشهيد خالد حمدى السواحلى تضع لافتة على مدرسة أطلق عليها اسمه.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شاركت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والدة الشهيد خالد حمدى السواحلى وأسرته، فى رفع ووضع لافتة تحمل اسم الشهيد على المدرسة الصناعية المتقدمة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عقب قرار أعلنه أمس بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، وغادة جابر النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء ، وهالة النواصرة، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ، وإيهاب اللبيشى، وكيل الإدارة.

وأثنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على عدد من المواهب الصغيرة لإلقائهم قصائد عن تضحيات الشهداء، معربه عن تقديرها لتضحيات شهداء مصر، مؤكدة أن مدارس المحافظة تفخر بإطلاق أسماء شهدائنا الأبرار عليها ، لتُخلد أسمائهم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً بإطلاق اسم " الشهيد خالد حمدى السواحلي " على المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة ، نظام الـ 5 سنوات ، لتكون مدرسة الشهيد خالد حمدى السواحلى الفنية الصناعية المتقدمة ، والتى تقع فى مقابل منزل أسرته ، داعيا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان ويتغمده برحمته ويتقبله عنده فى الشهداء.

يذكر أن الشهيد خالد حمدى السواحلى استشهد أثناء أداء واجبه تجاه الوطنى فى 12 فبراير الماضى ،وأقيمت له جنازة عسكرية، ودفن جثمانه الطيب بالمقابر الجديدة غرب العاصمة .



جانب من حفل التأبين

والدة الشهيد اثناء الاحتفالية

وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على مدرسة بكفر الشيخ