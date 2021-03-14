أمريكيون يحتفلون بتلقى لقاحات كورونا بتحطيم ألعاب على شكل الفيروس.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

قرر مجموعة من كبار السن فى ولاية فيرجينيا الاحتفال بالتطعيم الجماعى فى الولايات الأمريكية المختلفة ضد فيروس كورونا، واللذين عبروا عن فرحتهم بالتحصين ضد الوباء بطريقة رمزية أملا في القضاء على أزمة كورونا التى تخيم على العالم منذ أكثر من عام، حيث دعا كبار السن المقيمين في خليج تشيسابيك إلى احتفال بعد التطعيم، وحطموا ألعاب تحمل شكل الفيروس فى إشارة إلى تمنيهم زوال فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة 13News Now Daybreak، فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتفال كبار السن في ولاية فيرجينيا، وأظهرت لقطات الفيديو، تحطيم بعض المسنين لعبة على شكل "بينياتا" التي تأخذ شكل الفيروس وعليه كمامة، بينما يصفق الحضور لحظة تحطيم اللعبة احتفالا بالحصول على اللقاحات والامل في عودة التجمعات قريبا.



تحطيم كورونا



جانب من اللعب على مجسم كورونا

ومن جانبه، قال جون وولف، رئيس جمعية تدعى "الإقامة في المجتمع" في فيرجينيا: "كان الناس سعداء بالتواجد في الهواء الطلق والتواجد معًا والاحتفال بإنجاز رائع حقًا"، علمًا بأن جون وولف من أوائل الأشخاص الذين ضربوا البنياتا واستمتع مع الآخرين.



جانب من تحطيم اللعبة



صور التحطيم

وكشف جون وولف، البالغ من العمر 79 عامًا، تفاصيل معاناته مع الوباء خلال الفترة الماضية، قائلا: "أعيش في وستمنستر كانتربري على مدى السنوات الخمس الماضية مع زوجتي مارى.. وزرت ابني مرة واحدة في الأشهر القليلة الماضية، وكانت الزيارة لابد أن تكون وراء جدار من زجاج شبكى".

وقال وولف: "ابننا سوف يزورنا في غضون أسبوعين، وسيكون من الجيد جدًا أن يتمكن من الحضور والحصول على عناق لطيف، وهذا هو الشيء المهم حقًا".

فيما قالت نائبة رئيس الإقامة والعمليات الصحية، الدكتورة فيكتوريا كرينشو، إن العام كان صعباً في محاولة التغلب على الوباء، وأضافت كرينشو: "بمجرد تحديد موعد تلك العيادة الأولى للحصول على اللقاح، قلنا ،" نريد تطعيم وموظفينا متحمسون. نحن معًا في كل هذا وقد تطورنا حقًا كمجتمع ، سويا".