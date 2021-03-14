أعمال توصيل الغاز الطبيعى لقرية نهطاى فى الغربية ضمن "حياة كريمة ".. فيديو

وقال أحمد الألفي أحد الأهالي، أن اعمال توصيل الغاز داخل القرية تتم علي قدم وساق داخل القرية، حيث تم الانتهاء من 60% من توصيل الغاز بالشوارع الرئيسية وبعد ذلك سيتم التوصيل للشوارع الداخلية والمنازل في النهاية ، موجها الشكر للرئيس علي اطلاق هذة المبادرة العظيمة والاهتمام بالمواطن البسيط داخل الريف المصري .

فيما قال رضا عيده ، إن القرية ظلت محرومة لسنوات طويلة دون أن يسمع أحد صوتها حتي جاءت المبادرة لتوفر جميع الخدمات التي تحتاجها القرية ، موضحا ان قرية نهطاي قرية كبيرة يتبعها حوالي 10 قري ، مشيرا إلي أن أهم مطالبهم توفير مركز شباب وتطوير الوحدة الصحية ورصف الشوارع بعد الانتهاء من الغاز الطبيعي .