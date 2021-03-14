اليوم السابع
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أعمال توصيل الغاز الطبيعى لقرية نهطاى فى الغربية ضمن "حياة كريمة ".. فيديو

الأحد، 14 مارس 2021 02:57 م
أعمال توصيل الغاز الطبيعى لقرية نهطاى فى الغربية ضمن "حياة كريمة ".. فيديو توصيل الغاز الطبيعى لقرية نهطاى
الغربية محمد طارق

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قدم "اليوم السابع" ، فيديو لايف جديد من داخل قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، والتي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري . 
 
 
وقال أحمد الألفي أحد الأهالي، أن اعمال توصيل الغاز داخل القرية تتم علي قدم وساق داخل القرية، حيث تم الانتهاء من 60% من توصيل الغاز بالشوارع الرئيسية وبعد ذلك سيتم التوصيل للشوارع الداخلية والمنازل في النهاية ، موجها الشكر للرئيس علي اطلاق هذة المبادرة العظيمة والاهتمام بالمواطن البسيط داخل الريف المصري .
 
فيما قال رضا عيده ، إن القرية ظلت محرومة لسنوات طويلة دون أن يسمع أحد صوتها حتي جاءت المبادرة لتوفر جميع الخدمات التي تحتاجها القرية ، موضحا ان قرية نهطاي قرية كبيرة يتبعها حوالي 10 قري ، مشيرا إلي أن أهم مطالبهم توفير مركز شباب وتطوير الوحدة الصحية ورصف الشوارع بعد الانتهاء من الغاز الطبيعي .
 
ومن جانبه صرحت الدكتورة زينب سامي منسق المبادرة بمحافظة الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية تهدف الي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري المصرية .
 
وأشارت إلي أن المرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و 88 تابع لخدمة 599 الف مواطن بمركز زفتي ويتوالي جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الاسكان مسئولية تنفيذ الاعمال الانشائية بتكلفة تقديرية  4.5 مليار جنية ، كما أنه سيتم اعداد نموذج موحد للمنشات التي سيتم تنفيذها بالمحافظات مثل "المدارس ، مراكز الشباب ، المنشات الخدمية " وغيرها للتوصل الي نمط موحد بكافة القري .
 
 
 

 


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