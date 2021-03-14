أعراض الجلطة الدموية فى الذراع.. التورم وتغير لون الجلد وضيق فى التنفس

كتبت مروة هريدى

جلطات الدم هى حالات طبية طارئة وخطيرة ويمكن أن تؤدى إلى انسداد الرئة إذا تُركت بدون علاج، ولكن كيف تعرف أنك معرضًا لخطر الإصابة بجلطة دموية فى ذراعك، هناك عدة أعراض يمكن أن تبحث عنها لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بجلطة من عدمه، بما فى ذلك حدوث تغيرات طفيفة فى الجلد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

تعد الجلطات الدموية شائعة نسبيًا وتحدث بسبب تكتل البروتينات والصفائح الدموية المختلفة معًا، ومن المهم عند الإصابة بها الحصول على الرعاية الطبية الفورية واللازمة لتفادى المخاطر الناتجة عنها، حيث تتطور معظم جلطات أوردة الساقين ولكن يمكن أيضًا العثور عليها أيضًا فى الذراعين، حيث تشير هيئة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) إلى أنه ما يصل إلى 10 فى المائة من جميع الجلطات تتطور فى الذراعين، ولكن قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت فى خطر بسبب ذلك، خاصة أن أعراضها تظهر ببطء شديد ويمكن التغافل عنها.

- فيما يلى.. 5 أعراض تشير إلى الإصابة بجلطة دموية فى الذراعين:

1- تورم الذراع بشكل متزايد وقد تصاب بتشنجات فى كثير من الأحيان.

2- يصبح الجلد رقيقًا ودافئًا عند لمسه ويتغير لونه إلى الأحمر أو الأزرق.

3- الشعور بضيق مفاجئ فى التنفس.

4- الشعور بألم حاد فى الصدر.

5- انسداد الدم.

ويتم تصنيف جلطات الدم فى الذراعين إلى نوعين أولية وثانوية وذلك اعتمادًا على سبب تجلط الدم، حيث يهدف العلاج الأولى للجلطة محاولة وقف نموها وتخفيف حدة الأعراض الناتجة عنها، ومنعها من الانتقال إلى الرئة أو أجزاء أخرى من الجسم، ولكن إذا كانت الجلطة كبيرة يوصى الطبيب بضرورة إزالتها خاصة إذا كان هناك انسداد فى الدم لأن ذلك قد يترتب عليه انسداد الرئة ومن ثم يواجه الشخص خطر الوفاة فى أى لحظة.