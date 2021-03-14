اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم اليوم.. الكبدة والسجق 110 – 140 جنيها

الأحد، 14 مارس 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم اليوم.. الكبدة والسجق 110 – 140 جنيها لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار اللحوم، اليوم الأحد 14-3-2021، استقرار في السوق المحلى، وذلك وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الكندوز الأكثر انتشارا 120 – 145 جنيها للكيلو، وذلك بحسب المنطقة.

كما ترواحت وأسعار اللحوم الضأن، بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، فيما سجل البفتيك والاستيك كندوز أسعارا تتراوح  بين 120-140جنيها فى الكيلو، أن سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم العادى يتراوح 110-125جنيها الكيلو.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكدت أن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

 


أسعار اللحوم

سعر اللحوم اليوم

سوق اللحوم

أسعار اللحوم اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها الكيلو

السبت، 13 مارس 2021 12:44 م

سوق الجملة الجديد بالعريش على أحدث طراز.. امكانيات حديثة لانجاز حضارى للدولة على رمال سيناء بتكلفة 180 مليون جنيه.. يفتتح أبريل المقبل على مساحة 14 فدان.. يضم 6 معارض خضروات وفواكه ولحوم..وبه كافة وسائل الأمان

السبت، 13 مارس 2021 12:30 م

ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزورة فى السويس

السبت، 13 مارس 2021 10:57 ص

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-145 جنيها الكيلو

الجمعة، 12 مارس 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة