أسعار العملات اليوم الأحد 14-3-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 14-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل سعر الدولار ثباتا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو استقرارا عند 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أما العملات المشفرة فسجلت بتكوين ارتفاعا حادا هذا العام، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى قبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.

وفي الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركات من قوة بتكوين لجمع مئات الملايين من الدولارات في التمويل، مستفيدة من تحسن معنويات السوق.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 18.64 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.69 جنيه للشراء، 22.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.95 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.