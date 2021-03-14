اليوم السابع
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الأحد، 14 مارس 2021 09:57 م
خالد صلاح
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أسترازينيكا لا تجد دلائل على زيادة خطر تجلط الدم بعد تلقي لقاحها

الأحد، 14 مارس 2021 09:56 م
أسترازينيكا لا تجد دلائل على زيادة خطر تجلط الدم بعد تلقي لقاحها لقاح كورونا
(رويترز)

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 ذكرت شركة أسترازينيكا اليوم الأحد أنها أجرت مراجعة على من تلقوا لقاحها لفيروس كورونا أسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم.
 
وشملت المراجعة أكثر من 17 مليونا حصلوا على اللقاح في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
 
وقالت الشركة في بيان "مراجعة دقيقة لجميع بيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليونا حصلوا على التطعيم من كوفيد-19 بلقاح أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح في أي فئة عمرية محددة أو جنس معين أو في أي بلد بعينه".
 
 

أسترازينيكا

لقاح

فيروس كورونا

وباء كورونا

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