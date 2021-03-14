«إيڨا فارما» تطرح «ميلجا أدڨانس»: لأول مرة توفير أقراص بديلة لـ«حقن فيتامين ب المركب المقوية للأعصاب»

• «الحفناوي»: هامة جدًا للحماية من مضاعفات مرض السكر



• و«المسلمي»: تواجه التنميل وإرهاق الرقبة والظهر.. ومستقبل علاج المرضى فى العالم.. وتعطى نفس مفعول الحقن

فى بشرى لمرضى السكر ممن يعانون من تنميل فى أطرافهم أو مشاكل فى القدم، طرحت شركة «إيڨا فارما» - إحدى شركات الأدوية الرائدة بمجال صناعة الدواء، العاملة فى مصر وأكثر من 40 دولة حول العالم- لأول مرة فى مصر جرعة دوائية بالأقراص تؤدى لنتائج إيجابية فى علاج التهاب الأعصاب بدلًا من أخذها فى شكل «حقن»، ما يؤدى لتحسين حالة المريض، وقدرته على أن يعيش بصورة أفضل.

وقال الدكتور هشام الحفناوى، أستاذ علاج أمراض السكر والأمين العام للجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان، أن طرح دواء مثل «ميلجا أدڨانس» هام للغاية، خصوصًا لمرضى السكرى فى مصر؛ حيث أن قرابة 60% من هؤلاء المرضى يحتاجون مادة «بنفوتيامين» الموجودة فى الدواء بتركيز 300 مجم يُطرح لأول مرة فى مصر، ما يجعله هام جدًا فى علاج مشاكل التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكرى وحمايتهم من مضاعفاته.

وأوضح «الحفناوي»، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن «التهاب الأعصاب الطرفية» مشكلة منتشرة فى مصر أكثر من المعدلات العالمية، وفيها يشعر المريض بمشاكل مثل القلق المستمر، و«التنميل» فى الأطراف، و«شكشكة» و«حرقان» فى القدمين، بما يجعله غير قادر على الوقوف أو السير بشكل جيد، ولكن تلك الأدوية تساعده على أن يُمارس حياته بصورة أفضل.

وأشار إلى أن هذا الدواء يتوافر فيه جرعة كافية من «بنفوتيامين»، ما يساعد المرضى على أن يعيشوا بصورة أفضل، كما أنه يُؤخذ عبر الفم بدلًا من الحقن، وهو خبر سار لمرضى السكرى المصابين بالتهاب الأعصاب الطرفية، خصوصًا فى وقت انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث يجد البعض صعوبة فى توفير من يعطيه الحقن الخاصة به، خصوصًا وأن مريض السكر يجب أن يُعطى الحقن المعقمة، وبشكل طبى سليم حتى لا يحدث له أى التهابات.

وعن إعطاء «الأقراص» نفس مفعول «الحقن»، قال الأمين العام لـ«العليا للسكر»، أنه من المفترض ألا يتأثر امتصاص المادة الفعالة من المعدة للجسم؛ وبالتالى فإن فعاليته عالية، وهو أمر معروف طبيًا، مضيفًا: «المؤكد أن الدواء يحتوى (جرعة كافية) من مادة (بنفوتيامين)».

وأشار «الحفناوي» إلى أن « ميلجا أدڨانس» لا يقتصر استخدامه على مرضى السكرى فقط، ولكن من يصابون بالتهاب الأعصاب، أو ضغط العصب على العمود الفقرى، أو أمراض الأعصاب بصفة عامة؛ حيث يدعم كفاءة الأعصاب فى الجسم، مشددًا على ضرورة استخدام هذا الدواء شأنه شأن باقى الأدوية تحت إشراف طبي.

ويضم الدواء الجديد، 3 مواد فعَّالة، الأولى «بنفوتيامين»، وتتميز بقدرتها على تخفيف آلام الأعصاب الطرفية وتقويتها، ويتميز بنسبة امتصاص أعلى 5 مرات وكفاءة 120 مرة اكثر من «الثيامين» العادى، وهى المادة التى تعمل على حماية المريض من مضاعفات السكر، بالإضافة لتواجد فيتامين ب 6 «بيريدوكسين»، وهو الفيتامين الذى ينشط تكوين كرات الدم الحمراء، ويدعم المخ والجهاز العصبى، ويدخل فى العديد من الوظائف الحيوية فى الجسم، فضلًا عن فيتامين ب12 «سيانوكوبالامين»، وهو عامل أساسى لسلامة الجهاز العصبى، ويزيد من طاقة الجسم، ويساعد على تقوية المناعة.

حديث «الحفناوي»، توافق مع ما ذكره الدكتور فوزى المسلمى، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء فى جامعة الزقازيق، والذى أكد أن الاتجاه العالمى هو تقليل استخدام الحقن، وأن الدواء الجديد يضم كمية «بنفوتيامين» التى يحتاجها مريض السكر لمواجهة التنميل أو التهاب الأعصاب الطرفية بصفة عامة، وحتى الأشخاص الذين لم تشخص إصاباتهم بالسكر ويشعرون بتنميل متكرر فى الأطراف، أو ألم فى «الرقبة» والضهر بسبب الإرهاق، موضحًا أن «ميلجا أدڨانس» يضم 3 مواد فعَّالة، الأولى «بنفوتيامين»، وتتميز بقدرتها على تخفيف آلام الأعصاب الطرفية وتقويتها، وفيتامين ب 6 «بيريدوكسين»، وهو الفيتامين الذى ينشط تكوين كرات الدم الحمراء، ويدعم المخ والجهاز العصبى، ويدخل فى العديد من الوظائف الحيوية فى الجسم، فضلًا عن فيتامين ب12 «سيانوكوبالامين»، وهو عامل أساسى لسلامة الجهاز العصبى، ويزيد من طاقة الجسم، ويساعد على تقوية المناعة.

وأوضح «المسلمي»، فى تصريحات صحفية له، أن مفعول الأقراص هو نفس مفعول الحقن الخاصة بفيتامينات ب، موضحًا أن تلك الأدوية مثل «ميلجا أدڨانس» هى مستقبل مواجهة مشاكل تنميل القدم، والتهاب الأعصاب الطرفية لدى كل المرضى، وتحديدًا مرضى السكر.

وأشار إلى أن مرض التهاب الأعصاب الطرفية خطير لو لم يتم الاستجابة العلاجية له، وأن كل 30 ثانية هناك حالة بتر على مستوى العالم بسبب عدم اهتمام المرضى بعلاج التهاب الأعصاب الطرفية بشكل سليم، موضحًا أن جرعة قرص واحد، كافية لإعطاء المريض نفسه المفعول الذى يحصل عليه من «الحقن».