64 شركة تشارك بـ"اوت ليت" المعرض الدائم لمستثمرى العاشر من رمضان

كتب هانى الحوتى

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ، إن الجمعية تجهز لافتتاح المعرض الدائم مع بدء شهر رمضان المقبل على مساحة 10 آلاف متر مربع، والذي ستعرض خلاله 64 شركة منتجاتها بسعر المصنع للجمهور، ليكون بمثابة منفذًا "اوت ليت" لمصانع العاشر لتنشيط المبيعات وفي الوقت نفسه إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الجمعية على دعم تحفيز المبيعات لمصانع المنطقة لضمان استمرارها في العمل والإنتاج وتشغيل المزيد من العمالة.

أضاف "رضا"، لـ"اليوم السابع"، أنه في الوقت نفسه تعمل جمعية مستثمري العاشر من رمضان جاهدًة مع أصحاب المصانع لجمع تبرعات لتحمل تكلفة تطعيم عمال المصانع، وذلك بعد الجهود التي قام بها المستثمرين خلال الفترة الماضية بتحمل 2.3 مليون جنيه لإنشاء أول مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا بمدينة العاشر من رمضان، علاوة على تحمل تكاليف إنشاء بعض الخدمات الحكومية مثل قسم ثالث ومبنى المرور الجديد.

ويتكون المبنى الجديد من 3 طوابق، ويحتوى على معمل للتحاليل وآخر منفصل للأشعة، بالإضافة إلى سكن مجهز للإعاشة للأطباء والممرضين للعمل على مدار 24 ساعة، ويجهز بـ15 سرير للكشف على الحالات المشتبه فيها من بين العاملين في المصانع أو المواطنين قاطني العاشر، بحيث يتم الكشف على الحالات المشتبه فيها والتصرف وفقا للتشخيص الصحيح.

كانت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، قد نظمت نهاية شهر يناير، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لممولي المراكز الثلاثة مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة.