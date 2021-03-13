وكيل تعليم سوهاج: 96% نسبة انتظام الطلاب اليوم وتستكمل باقى المدارس غدا

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، انتظام العملية التعليمية مع إنطلاق الفصل الدراسى الثانى بكافة إدارات المحافظة انطلاقا جزئيا، وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه تم تطهير وتعقيم كافة المدارس والـتأكد من ذلك الإجراء من خلال المتابعات المستمرة لمديرى الإدارات التعليمة المختلفة.

وأضاف عربى، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الحضور اليوم بين الطلاب بلغت 96% داخل كافة المراحل التعليمة "رياض أطفال- إبتدائى – إعدادى - ثانوى"، وتستكمل العملية التعليمة غدا الأحد بكامل طاقتها بجميع مدارس المحافظة وأن الحضور إختيارا طبقا لتعليمات وتوجيها وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه تم الاستعداد مبكرا لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى تم توعية المدرسين وتوعية أولياء الأمور خلال الفترة الماضية وأنه تم توفير كافة المعقمات والمطهرات والكمامات بالمدراس وقمنا بتقسم الفصول إلى 3 مجموعات بمعنى كل فصل دراسى يأتي يومان في الأسبوع وان عدد الطلاب بكل فصل لايزيد عن 20 طالب وأنه قبل الدخول يتم قياس الحرارة لهم ويمنع منعا باتا دخول أي طالب أو مدرس إلى المدرسة بدون كمامة وأن تلك التوجيهات تأتى طبقا لتوجيهات وزير التبرية والتعليم واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخصيص غرفة للعزل يتم عزل فيها أي طالب أو مدرس مصاب لحين نقله إلى إحدى المستشفيات المخصصة للعزل لتوقيع الكشف الطبي عليه وإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة المتبعه في حدوث مثل تلك حالات الإصابة وأننا نبعث برسالة طمئنه لكافة أولياء الأمور أن أبنائهم الطلاب في أمان تام.