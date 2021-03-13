وزير المالية من قنا: تنمية الريف المصري أكبر المشروعات فى تاريخ مصر

قنا_ صابر سعيد

شهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، افتتاح تجديد مبنى مديرية المالية بقنا، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحازم عمرو، نائب محافظ قنا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

وقال الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، إن زيارته لمحافظة قنا من الزيارات المميزة وذلك لما شاهده من استقبال منظم وشوارع نظيفة والحفاظ على تلك النظافة.

وأوضح وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق مشروع من أكبر المشروعات في تاريخ مصر وهو تنمية الريف تصل تكلفته إلى 600 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، ومحافظة قنا من المحافظات التي لها نصيب كبير في التنمية.

وقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر لمحافظ قنا على ما قدمه، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم لأبناء قنا لتحقيق متطلباتهم.