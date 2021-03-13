اليوم السابع
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وزير المالية: الفاتورة الالكترونية تمكن الاطلاع على مبيعات ومشتريات الشركات لحظيا

السبت، 13 مارس 2021 02:41 م
وزير المالية: الفاتورة الالكترونية تمكن الاطلاع على مبيعات ومشتريات الشركات لحظيا الدكتور محمد معيط وزير المالية
قنا_ صابر سعيد

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أنشأت منظومة إدارة المالية العامة الالكترونية ومنظومة المدفوعات الالكترونية وإلغاء الشيكات الحكومية، حيث لا يوجد تعامل بالشيكات الحكومية وأصبح التعامل الكتروني. 

جاء ذلك خلال افتتاحه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتجديد مبنى مديرية المالية، الذي بلغ 3 مليون و500 ألف جنيه، على مساحة 800 متر ويتكون من 5 طوابق. 
 
وأوضح وزير المالية، أن وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي كي يصبح التعامل في الجمارك الكتروني من خلال المراكز اللوجستية والقاعدة الواحدة، لافتا أنه لن يدخل شئ لمصر إلا التي توافق عليها وكذلك الأشياء المرسلة إلى مصر إلا بعد موافقة. 
 
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الضرائب ستدخل في منظومة تطوير شاملة إلكترونية، حيث تم البدء وإنجاز الإقرار الضريبي الإلكتروني، والفاتورة الإلكترونية التي تمكن المالية من الاطلاع على المبيعات والمشتريات، حيث يوجد 430  شركة من كبري شركات مصر تتابعها وزارة المالية إلكترونيا بشكل لحظي. 
 
 
 

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