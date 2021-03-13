اليوم السابع
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وزير الأوقاف الإماراتى: لا يوجد حضارة إنسانية تقوم على الصراع العرقى أو الدينى

السبت، 13 مارس 2021 01:21 م
وزير الأوقاف الإماراتى: لا يوجد حضارة إنسانية تقوم على الصراع العرقى أو الدينى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى حوار الأديان والثقافات
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مطر الكعبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، لايوجد حضارة في التاريخ قامت على الصراع العرقي أو الديني، موضحا أنه من أهم مقومات بناء الحضارات التنوع .
 
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى "حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، بمشاركة 35 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش أكثر من (30) بحثًا ، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان.
 
وأشاد محمد مطر الكعبي، بالمؤتمر قائلاً: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نلتقي على أرض العروبة والحوارات ، لنؤكد على المشترك الإنسانى الذى سيؤدى إلى السلام والإزدهار .
 
 

مؤتمر حوار الأديان

حوار الأديان والثقافات

الأوقاف

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الامارات

محمد الكعبى

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