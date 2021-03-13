هيموكيور تصل إلى نسب الشفاء العالمية

قالت مؤسسة هيموكيور الطبية المتخصصة فى جراحة الشرج والمستقيم، إنها استطاعت أن تصل إلى نسب شفاء عالمية وغير مسبوقة في علاج البواسير والشرخ والناسور وغيرها من أمراض الشرج وذلك بفضل استخدام تقنية الليزر.

وأضافت المؤسسة في بيان لها: "تقنية الليزر في علاج أمراض الشرج والمستقيم يمكن ان نطلق عليها لقب المعجزة، وذلك لما تتمتع به من مميزات، ولا يمكننا حتى مقارنتها بالجراحة التقليدية أو كابوس المرضي الذين يعانون بسببه من الألم لفترات تصل إلى شهور، ولكن المعاناة الأكبر هي أن نسب النجاح لم تكن تتعدى الـ 70% و 60% في بعض الأحيان، ومن خلال تقنية الليزر قفزت هذه المعدلات إلى 96%.



