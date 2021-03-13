نجاح تجربة زراعة الفول البلدى بنظام الرى الحديث على 400 فدان بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تجربة زراعة محصول الفول البلدى بنظام الرى بالتنقيط ، وذلك خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة، اليوم السبت، حيث تفقد عدد من المشروعات الاستثمارية الزراعية الحديثة ومنها مشروع تجربة مستحدثة لزراعة نبات الفول بنظام الرى بالتنقيط، على مساحة 200 فدان والذى يبلغ إنتاجيته 15 إردب للفدان.

كما تفقد مشروع زراعة النخيل على مساحة 200 فدان والذى يضم 16 ألف نخلة جرى زراعتها حتى الآن، حيث أشاد المحافظ بجدية التنفيذ وحجم الإنجاز، موجهاَ برفع المساحة المجاورة للتوسع فى المشروع فى إطار التخلص الآمن من المخلفات الزراعية بديلاََ عن مخاطر حرقها ، وتحقيق عائد إقتصادى منها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتلبية إحتياجات السوق المحلي، وذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للتوسع فى زراعة النخيل والتى تستهدف زراعة 5 مليون نخلة خلال 3 سنوات.



محافظ الوادى الجديد يشاهد زراعات الفول

محافظ الوادى الجديد يشاهد تجربة زراعة الفول