مكتبة مصر العامة بمطروح صرح ثقافى شامل على مساحة 1350 مترا.. صور

مطروح _ حسن مشالي

تعد مكتبة مصر العامة بمطروح، أكبر صرح ثقافى شامل على أرض المحافظة، المبنى مقام على مساحة 1350 متر مسطح، مكون من 5 طوابق تضم قاعة مكتبات تضم أكثر من 15 ألف كتاب فى شتى المجالات، وقاعات لمكتبة وأنشطة للأطفال ومركزا للمؤتمرات سعة 500 مقعد، وقاعة اجتماعات كبرى، ومتحف للتراث، ومعمل للغات ومعامل للحاسبات ومعرض للمأثورات البدوية.

أجرت عدسة " اليوم السابع"، جولة داخل المكتبة، بصحبة أسامة المرسى مدير عام مكتبة مصر العامة، لتفقد المكتبة واستعراض عدد من الأنشطة والقاعات، الذى أوضح أن المكتبة تتبع صندوق مكتبات مصر العامة، وتتكون من 5 طوابق، على مساحة 1350 متر مسطح، وتشمل مكتبة عامة، للاطلاع وقاعة للأطفال ومركز للمؤتمرات سعة 450 مقعد وقاعة اجتماعات كبرى، وكافتيريا، ومتحف للتراث ومعمل للغات ومعمل للحاسبات وقاعة للتعليم المفتوح ومعرض للمأثورات البدوية.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" قاعة ومتحف حفظ التراث البدوى والتراث السيوي، بالطابق الأرضي، والذى يضم عددا من الأدوات الحياتية والمأثورات التاريخية، للحياة البدوية والسيوية، من بينها الملابس والحلى وأدوات الزراعة الصحراوية، والخيمة البدوية وغيرها.

وشملت الجولة عددا من القاعات الأخرى، والأنشطة من بينها المشغولات اليدوية، وقاعة المكتبات الكبرى التى تضم أكثر من 15 ألف كتاب لشتى العلوم والفنون، وهى مجهزة على أعلى مستوى، وتعد أهم مقصداً المثقفين ومحبى القراءة وطلاب المدارس والجامعات.

وأكد مدير عام المكتبة، أنه يتم تنظيم مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية، واستضافة المؤتمرات والندوات، وتنظيم دورات لغات انجليزية وفرنسية وألمانية وإيطالية للكبار والأطفال، ودورات فنية لتعليم الرسم والموسيقي، لجميع الأعمار، ودورات لتعليم الجرافيك، بالإضافة إلى دورات المشغولات اليدوية والحاسب الآلى وغيرها.

كما يتم تنظيم برامج أنشطة للأطفال بقاعة إطلاع الأطفال، يتضمن طباعة وصلصال وتلوين وغيرها، مع استقبال رواد المكتبة، للاطلاع على الكتب والأنشطة الثقافية الأخرى.

وأشار "المرسي" إلى إنشاء قاعة اجتماعات جديدة باسم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كما تم إنشاء فرقة مسرحية بالمكتبة، تقدم عروضا متنوعة، كما أن هناك أنشطة أدبية وشعرية، وفرقة موسيقية، وكورال أطفال، والعديد من الأنشطة فى المجالات المتنوعة.



احد-الاعمال-اليدوية-الفنية-مكتبة-مصر-العامة



بهو-مكتبة-مصر-العامة-بمطروح



قاعة-المكتبات-في-مكتبة-مصر-العامة-بمطروح



متحف-التراث-البدوي-والسيوي-داخل-مكتبة-مصر-العامة-بمطروح



مدخل-مكتبة-مصر-العامة-بمطروح



مكتبة-مصر-العامة-اكبر-صرح-ثقافي-في-مطروح



مكتبة-مصر-العامة-تضم-15-الف-كتاب



مكتبة-مصر-العامة-تقدم-انشطة-ثقافية-وفنية-متنوعة