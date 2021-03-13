اليوم السابع
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السبت، 13 مارس 2021 12:15 ص
خالد صلاح
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مقتل 7 أشخاص وإصابة 53 فى انفجار سيارة مفخخة بولاية هرات غرب أفغانستان

السبت، 13 مارس 2021 12:00 ص
مقتل 7 أشخاص وإصابة 53 فى انفجار سيارة مفخخة بولاية هرات غرب أفغانستان انفجار سياره _ صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤولون، إن انفجارا قويا بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة فى ولاية هرات غرب أفغانستان، مما أدى إلى سقوط 7 قتلى على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

 

وقال سيد عبد الواحد قتالى حاكم الولاية، إن من بين القتلى نساء وأطفال، مضيفا أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا فى الانفجار.

 

وأضاف قتالى، إن أضرارا لحقت أيضا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة العديد من المحاصرين تحت الأنقاض.

 

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على متمردى حركة طالبان.

 

 


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أفغانستان

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طالبان

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