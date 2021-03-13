مقتل رئيس الاستخبارات فى شرطة إقليم كَبيسا الأفغانى على يد مسلحين مجهولين

كابول أ ش أ

أكد المتحدث باسم شرطة إقليم كَبيسا الأفغانية شايق شوريش، اليوم السبت، مقتل مستقيم خان رئيس قسم التحقيق الجنائى فى شرطة الإقليم على يد مُسلحين مجهول.

وقال المسؤول الأمنى فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- إن الواقعة حدثت أمس الجمعة فى منطقة قلعه سيد خان بمدينة محمود راقى عاصمة إقليم كَبيسا الأفغاني.

وأوضح شوريش أن المسلحين أطلقا النيران سريعا على رئيس قسم الاستخبارات والتحقيق الجنائى فى شرطة كَبيسا أثناء عودته إلى المنزل من صلاة الجمعة ضهر الأمس، مضيفا أن شقيق مستقيم خان أصيب خلال إطلاق النار.

وذكرت وكالة "خامه برس" أنه بعد الواقعة قام بعض السكان المحليين فى كَبيسا بقتل اثنين من مسلحى طالبان وتعليق أجسادهم على شجرة.

ومن جانبها، علقت حركة طالبان على قتل اثنين من أفرادها واصفة الواقعة بأنها "غير إنسانية"، مشيرة إلى أن جثث أعضائها المقتولين تمت إهانتها.