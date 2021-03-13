اليوم السابع
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مطار الغردقة يستقبل رحلة سياحية جديدة من ليتوانيا تقل 176 راكبا

السبت، 13 مارس 2021 07:01 م
مطار الغردقة يستقبل رحلة سياحية جديدة من ليتوانيا تقل 176 راكبا مطار الغردقة يستقبل رحلة سياحية جديدة من ليتوانيا
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، رحلة طيران جديدة قادمة من ليتوانيا وعلى متنها 176 راكبا، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، حيث من المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيا إلى مدينة الغردقة.
 
وقام رجال الخدمات الأرضية بمطار الغردقة، باستقبال الرحلة، وانهاء خدمة الطائرة على أكمل وجه فى الوصول والسفر، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين، واقلعت الرحلة وعلي متنها 163 راكباً ، وهى من طراز A320.
 
وكان قد استقبل مطار الغردقة الدولي، الاسبوع الماضي، أولي الرحلات القادمة من ليتوانيا وعلى متنها 180 راكبا، عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية والتى تسببت فى توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية، وذلك فى ضوء جهود وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة السياحية والجوية إلى المقاصد المصرية، وتأكيدا علي التزام المطارات المصرية بتعليمات السفر الصحي الآمن.
 
 
 

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