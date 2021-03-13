وكالات

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء تحطم طائرة نقل عسكرى من طراز "أن-26" تابعة لحرس الحدود في كازخستان اليوم السبت، قرب مطار مدينة ألماتا، بحسب " روسيا اليوم".

يذكرأن، لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر، إثر انفجار بمنجم فى منطقة "أكتوب" بكازاخستان فى شهر يناير الماضى، وأشارت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إلى أن المنجم يقع على بعد 30 كيلومترًا من قرية في كاكتاو الواقعة في منطقة أكتوبي وتعود ملكيته لشركة "أكتوبي كوبير كومباني" حيث يجرى فيه استخراج خامات النحاس والزنك.