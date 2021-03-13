مصرع 2 وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على طريق شربين دكرنس بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من إدارة شرطه النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق شربين دكرنس، أمام مضرب أرز فرعون دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفى الحادث كل من السيارة رقم د ل ف 1239 ملاكى قيادة المدعو خالد ش 27 سنة، ومقيم قرية أبو ناصر دائرة المركز اتجاه دكرنس، والسيارة الرقم د ل ف 3496 ملاكى قيادة المدعو حسام ج 40 سنة صاحب محل صيانة أجهزة، ومقيم قرية البجلات دائرة مركز منية النصر باتجاه الشربين.

وتبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ، من قائد السيارة الأولى، والتصادم بالسيارة الثانية، نجم عن ذلك وفاة كل من قائد السيارة، ومرافق السيارة الثانية "السيد.ع.ا" 51 سنة عامل، ومقيم قريه البجلات دائرة مركز منية النصر وإصابة كل من قائد السيارة الثانية بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجرح متهتك بالقدم اليسرى، وسحجات وكدمات، ومرافقه نجل المتوفى الثانى محمد ال ع 25 سنة فنى صيانة ومقيم بذات القرية واشتباه بكسر القدم اليمنى.

وتم نقلهم وجثامين المتوفين إلى مستشفى دكرنس العام، وبسؤال المصابين أيدا ذات المضمون وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3151 لسنة 2021 جنح مركز دكرنس وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.