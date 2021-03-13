مصرع طفل بالدقهلية سقط داخل ترعة أثناء لهوه بجوارها

الدقهلية شريف الديب

لقى طفل مصرعه غرقا بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، عقب سقوطه داخل مياه ترعة ميناء النسايمة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بحضور مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية، كل من قدريه ر ع 33 سنة ربة منزل، هو وشقيق زوجها إبراهيم ر 50 سنة صياد، ويقيمان بقرية النسايمة التابعة لدائرة مركز المنزلة، وأبلغا أنه أثناء لهو نجل الأول أحمد ع عامان، أمام المنزل سقط بمياه ترعة ميناء النسايمه، المارة بالقرية، مما أدى إلى غرقه.

وتم انتشاله فى حينه بمعرفة بعض الأهالى، ونقل جثمانه إلى المنزل، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأضاف أن ولد الطفل متواجد حاليا خارج البلاد، ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد فيها شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 123 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة المنزلة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.