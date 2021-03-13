مصرع سائق وإصابة اثنين فى حادث تصادم على طريق ميت غمر

الدقهلية - شريف الديب

لقى سائق مصرعه، وأصيب اثنان من مرافقيه فى حادث سير على طريق المنصورة ميت غمر، بعد اصطدامهم بعامود إنارة على الطريق.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق أجا ميت غمر أمام قريه بشلا دائره مركز ميت غمر.

انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ع ج م 9623 نقل قيادة "محمد ا" 31 سنه سائق، ومقيم دائره قسم أول المحله بمحافظة الغربيه، باتجاه ميت غمر، وبمكان الحادث ونتيجه اختلال عجله القياده بيده، حال تخطيه أحد المطبات الصناعيه بالطريق، انحرفت السياره واصطدم بعامود اناره فى الجزيره الوسطى بالطريق.

أسفر عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة باشتباه نزيف بالمخ، ومرافقه " السعيد ا ، و محمد م " 25 سنه عامل ، بكدمات متفرقه بالجسم واشتباه نزيف فى البطن ، و" احمد خ " 22 سنه عامل اشتباه نزيف بالبطن ، وما بعد الارتجاج ويقيمان دائره قسم ثان المحله الغربية، وتم نقلهم لمستشفى ميت غمر العام .

كما أسفر عن مصرع قائد السيارة عقب وصوله، وإعوجاج عامود الإنارة، دون انقطاع التيار الكهربي، وبسؤال المصابين أيدا ذات المضمون ، ثم تم إخطار رئاسه مركز ومدينه ميت غمر، وتم اتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4856 لسنه 2021 جنح مركز ميت غمر وجارى العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات.