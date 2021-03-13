مشرف تطوير سور مجرى العيون: الدولة تهدف للتطوير الشامل وليس التهجير.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

قال عاطف الدباح، المشرف على تطوير سور مجرى العيون، في منطقة القاهرة التاريخية، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا لتطوير هذه المنطقة حتى تعود إلى رونقها، مشيرا إلى أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تفقد العديد من المناطق من أجل التطوير الكامل لهذه المنطقة حيث تفقد باب زويلة ومنطقة الغوري، بما فيها منطقة سور العيون، حيث أن لها دور تاريخى كبير.

وأضاف الدباح، خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز"، أن تطوير منطقة سور العيون يهدف إلى تطوير صناعة المدابغ، من خلال نقل الورش من منطقة عشوائية إلى منطقة الروبيكى، لتطويرها بشكل كامل واستخدام الأدوات الحديثة في هذه الصناعة، وكذلك إزالة العشوائيات خلف سور العيون، وتم نقل المواطنين فى أماكن حديثة، وبالتالي نحن أمام مشروع صناعى واجتماعى واقتصادى، وجار إنشاء مسرح مكشوف وسلسلة مطاعم.

وتابع المشرف على تطوير سور مجرى العيون: "كلمة المهندس مصطفى مدبولى اليوم.. حديث شيق وبه مصداقية وشفافية، وبث الطمأنينة لأهالي المنطقة بعد انتشار بعض الشائعات بحدوث عملية تهجير لهم وأن الهدف هو التطوير والحفاظ على المناطق الأثرية، وليس للتجهير وإبقاء وتطوير الحرف التراثية الموجودة في القاهرة التاريخية.