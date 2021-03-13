مشاهد حريق مصنع "زفت وأسفلت" فى ولاية قابس التونسية.. فيديو وصور

كتب محمد تهامى زكى

انتشرت فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر تفاصيل الحادث المأساوى، الذى وقع صباح اليوم، السبت، نتيجة انفجار صهريج فى أحد مصانع "الأسفلت" بالمنطقة الصناعية بولاية قابس فى تونس.

انفجار فمعمل الزفت اليوم فقابس والي هو فالاصل محاط بعدد كبير كالمصانع..كارثة جديدة تنزاد لقابس والدولة عاملة Vu..حريق هكا تطفي فيه كرهبة وحدة👍لولا ستر ربي كان تعدا للباقي وتحولت قابس لرماد.

ربي يرحم الي ماتو وربي يصبر عايلاتهم🙏الله اعلم شني حالتهم كل حد يقول هذا بابا ولا ولدي.. pic.twitter.com/xyHBl6i2ZS — Nadya Bch🇹🇳 (@NadyaBch) March 13, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس، صورا وفيديوهات تظهر ارتفاع ألسنة اللهب من المصنع وانتشار الدخان الأسود الذى غطى سماء الولاية.



حريق ولاية قابس

من جانبه، أكد منجى ثامر، والى قابس، أن حريقا اندلع فى صهريج بمصنع للخرسانة، واندلع فى حدود التاسعة والنصف صباحا، فيما تمت السيطرة عليه فى حدود الحادية عشرة والربع صباحا، حيث تحولت 4 شاحنات حماية مدنية و سيارتى إسعاف و بدعم من الجيش الوطنى.



حريق مصنع الزفت والأسفلت

وأوضح والى قابس، إلى أن الحريق وقع عندما كان حوالى 12 عامل مناولة بصدد القيام بعملية لحام لصهاريج متضررة بالمعمل، إلا أن انفجار أحد الخزانات أدى إلى هذا الحريق وأسفر إلى حدود هذه اللحظة إلى تسجيل 5 حالات وفاة، فيما لا يزال شخص آخر يقيم بالمستشفى الجهوى بقابس فى حالة حرجة، مشيرا إلى أن المعمل لا يحتوى على مواد متفجرة، وفقا لوسائل إعلام تونسية.

اندلاع حريق اثر انفجار صهريج بالمنطقة الصناعية بقابس... حسب الشهود في هذا الفيديو ثمة ضحيتان وموزاييك اف ام قالت ان ثمة 4 ضحايا 💔 الله يرحم اللي توفوا ويشفي الجرحى #تونس pic.twitter.com/dwYcjILgGe — سلوى 🇱🇧🇹🇳 Saloua (@salwa_tn) March 13, 2021

وأكد والى قابس، أنه تمت السيطرة على الوضع، وفى انتظار الكشف عن جملة الخسائر البشرية والمادية وأسباب وقوع الحادث الأليم.



حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس



حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس



حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس



حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس



حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس



حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس



حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس



حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس



حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس