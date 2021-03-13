اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مشاهد حريق مصنع "زفت وأسفلت" فى ولاية قابس التونسية.. فيديو وصور

السبت، 13 مارس 2021 03:38 م
مشاهد حريق مصنع "زفت وأسفلت" فى ولاية قابس التونسية.. فيديو وصور حريق قابس التونسية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر تفاصيل الحادث المأساوى، الذى وقع صباح اليوم، السبت، نتيجة انفجار صهريج فى أحد مصانع "الأسفلت" بالمنطقة الصناعية بولاية قابس فى تونس.

 

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس، صورا وفيديوهات تظهر ارتفاع ألسنة اللهب من المصنع وانتشار الدخان الأسود الذى غطى سماء الولاية.

حريق ولاية قابس
حريق ولاية قابس

 

من جانبه، أكد منجى ثامر، والى قابس، أن حريقا اندلع فى صهريج بمصنع للخرسانة، واندلع فى حدود التاسعة والنصف صباحا، فيما تمت السيطرة عليه فى حدود الحادية عشرة والربع صباحا، حيث تحولت 4 شاحنات حماية مدنية و سيارتى إسعاف و بدعم من الجيش الوطنى.

حريق مصنع الزفت والأسفلت
حريق مصنع الزفت والأسفلت

 

وأوضح والى قابس، إلى أن الحريق وقع عندما كان حوالى 12 عامل مناولة بصدد القيام بعملية لحام لصهاريج متضررة بالمعمل، إلا أن انفجار أحد الخزانات أدى إلى هذا الحريق وأسفر إلى حدود هذه اللحظة إلى تسجيل 5 حالات وفاة، فيما لا يزال شخص آخر يقيم بالمستشفى الجهوى بقابس فى حالة حرجة، مشيرا إلى أن المعمل لا يحتوى على مواد متفجرة، وفقا لوسائل إعلام تونسية.

 

 

وأكد والى قابس، أنه تمت السيطرة على الوضع، وفى انتظار الكشف عن جملة الخسائر البشرية والمادية وأسباب وقوع الحادث الأليم.

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (1)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس 

 

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (1)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس

 

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (2)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس

 

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (2)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس

 

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (3)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس 

 

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (3)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس

 

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (4)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس 

 

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (7)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس

 

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (8)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس 

 

حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس (9)
حريق مصنع الزفت والأسفلت فى ولاية قابس
 
 

قابس

حريق قابس

تونس

حريق مصنع زفت فى تونس

حوادث تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة