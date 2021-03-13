محمد بن راشد يعتمد مخطط دبى الحضرى الجديد حتى العام 2040.. فيديو

وكالات

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن النهضة التنموية التى أسسها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، فى دبى منذ عقد الستينيات من القرن الماضى مستمرة فى تحقيق أهدافها الطموحة التى لا تعرف سقفًا للتميز، مع مواصلة دبى تنفيذ خطط واستراتيجيات تطوير تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره فى مقدمة الأولويات، واتباع أسلوب عمل أساسه الاستلهام من أفضل الممارسات العالمية مع مواءمتها بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ويكفل لأفراده مستقبلًا يرقى إلى مستوى توقعاتهم بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق "خطة دبى الحضرية 2040"، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبى للطيران المدنى الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبى للإعلام، ورئيس وأعضاء اللجنة العليا لخطة دبى الحضرية 2040، وعدد من مسؤولى حكومة دبي.

وقد وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تكون دبى المدينة الأفضل للحياة فى العالم وقال: "نواصل العمل لاستكمال نموذج تنموى عالمى هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح بتهيئة بيئة مثالية تلبى متطلباتهم وتوفر لهم المساحة الكفيلة بإطلاق طاقاتهم الكامنة ليكون الجميع شريكًا إيجابيًا فى مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل الذى نتطلع إليه".

وأضاف: "التخطيط السليم القائم على التحليل الدقيق للبيانات والمرونة الكاملة فى مواكبة المتغيرات كان سبيلنا لتصدُّر العديد من المؤشرات العالمية.. وهدفنا اليوم أن نكون فى أعلى مراتب الريادة عالميًا وضمن جميع المجالات.. نسابق الزمن برؤية واضحة للمستقبل تعى متطلبات التفوق فيه.. وتتجاوز كل التحديات نحو غد يحمل أسباب السعادة للجميع".