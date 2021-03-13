اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يعلن قرب الإنتهاء من إنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد.. صور

السبت، 13 مارس 2021 11:32 ص
محافظ بورسعيد يعلن قرب الإنتهاء من إنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد.. صور جولة محافظ بورسعيد بأعمال إنشاء الحى الأماراتى
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت، عن قرب الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الجارية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد ، التى وصلت إلى 90%، وذلك استعداداً لتشغيله، لخدمة ما يقرب من 5 آلاف أسرة

وقالت محافظة بورسعيد، فى بيانٍ لها، إن اللواء عادل الغضبان ، أجرى جولة تفقدية لمتابعة مستجدات العمل بمنفذ الحى الإماراتى فى موقعه الجديد، رافقه خلالها قيادات أمن الموانىء والجمارك وجهاز التعمير والشركة المنفذة للأعمال ورئيس حى الجنوب .

واستعرض المحافظ كافة الأعمال التى شهدها المنفذ الجديد بالحى الإماراتى ، مشيدا بمعدلات التنفيذ، مؤكداً على أن نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة ، بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها، وإقامة منفذ على أعلى مستوى يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها ، موضحا أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل ، نظرا لأهمية موقعه على محور 30 يونيو .

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة المحافظ جنوب بورسعيد
جولة المحافظ جنوب بورسعيد

 

جولة محافظ بورسعيد بالقرب من منفذ الحي الاماراتي
جولة محافظ بورسعيد بالقرب من منفذ الحي الاماراتي

 

جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد

 

محافظ بورسعيد خلال جولته
محافظ بورسعيد خلال جولته

 

 

 


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