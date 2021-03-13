محافظ بورسعيد يعلن قرب الإنتهاء من إنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت، عن قرب الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الجارية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد ، التى وصلت إلى 90%، وذلك استعداداً لتشغيله، لخدمة ما يقرب من 5 آلاف أسرة.

وقالت محافظة بورسعيد، فى بيانٍ لها، إن اللواء عادل الغضبان ، أجرى جولة تفقدية لمتابعة مستجدات العمل بمنفذ الحى الإماراتى فى موقعه الجديد، رافقه خلالها قيادات أمن الموانىء والجمارك وجهاز التعمير والشركة المنفذة للأعمال ورئيس حى الجنوب .

واستعرض المحافظ كافة الأعمال التى شهدها المنفذ الجديد بالحى الإماراتى ، مشيدا بمعدلات التنفيذ، مؤكداً على أن نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة ، بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها، وإقامة منفذ على أعلى مستوى يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها ، موضحا أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل ، نظرا لأهمية موقعه على محور 30 يونيو .



جانب من الجولة



جولة المحافظ جنوب بورسعيد



جولة محافظ بورسعيد بالقرب من منفذ الحي الاماراتي



جولة محافظ بورسعيد