اليوم السابع
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السبت، 13 مارس 2021 03:44 م
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محافظ بنى سويف: 127 ألف و 618 طلب تصالح على مستوى المراكز والمدن حتى الآن

السبت، 13 مارس 2021 03:42 م
محافظ بنى سويف: 127 ألف و 618 طلب تصالح على مستوى المراكز والمدن حتى الآن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن إجمالى طلبات التصالح المقدمة قد بلغ 127ألف و 618 طلبا على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجارى ، طبقا لقانون التصالح ، والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي ، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021 .

وأكد المحافظ على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين ، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات ، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن ، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا ، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة .

ووجه المحافظ مسئولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها ، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .

 

 


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