اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: تنفيذ 70% من مشروع المدفن الصحى للمخلفات بالفرافرة

السبت، 13 مارس 2021 10:46 ص
محافظ الوادى الجديد: تنفيذ 70% من مشروع المدفن الصحى للمخلفات بالفرافرة محافظ الوادى الجديد يتقفد انشاء المدفن الصحى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، عن استكمال تنفيذ مشروع المدفن الهندسى الصحى للمخلفات ، الجارى إنشاءه على مساحة 25 فدان بمدينة الفرافرة للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة

ووجه المحافظ ، بسرعة إنهاء الأعمال بالمشروع للانتهاء فى الموعد المحدد بحلول شهر يوليو المقبل ، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من 70 ٪ من الأعمال حتى الآن .

كما وجه محافظ الوادى الجديد يإستكمال تمهيد طريق الدكتور فاروق التلاوى بالفرافرة ، وشق وتمهيد طرق عرضية وفرعية بالمنطقة ، وذلك بهدف جذب مزيد من الإستثمارات والمشروعات التنموية .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمركز ، مشيراً إلى نجاح وتميز العديد من المشروعات الإستثمارية التى أقيمت بالمنطقة والتى وفرت العديد من فرص العمل لأبناء القرى المجاورة .

 

 


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