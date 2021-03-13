محافظ الوادى الجديد: تنفيذ 70% من مشروع المدفن الصحى للمخلفات بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، عن استكمال تنفيذ مشروع المدفن الهندسى الصحى للمخلفات ، الجارى إنشاءه على مساحة 25 فدان بمدينة الفرافرة للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة.

ووجه المحافظ ، بسرعة إنهاء الأعمال بالمشروع للانتهاء فى الموعد المحدد بحلول شهر يوليو المقبل ، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من 70 ٪ من الأعمال حتى الآن .

كما وجه محافظ الوادى الجديد يإستكمال تمهيد طريق الدكتور فاروق التلاوى بالفرافرة ، وشق وتمهيد طرق عرضية وفرعية بالمنطقة ، وذلك بهدف جذب مزيد من الإستثمارات والمشروعات التنموية .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمركز ، مشيراً إلى نجاح وتميز العديد من المشروعات الإستثمارية التى أقيمت بالمنطقة والتى وفرت العديد من فرص العمل لأبناء القرى المجاورة .