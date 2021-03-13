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محافظ المنوفية يزور أسرة شهيد كمين البرث أحمد محمد حسنين

السبت، 13 مارس 2021 01:21 م
محافظ المنوفية يزور أسرة شهيد كمين البرث أحمد محمد حسنين
المنوفية - محمد فتحى

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حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ومحمد موسى نائب المحافظ، على زيارة منزل أسرة الشهيد أحمد محمد حسنين أحد شهداء موقعة البرث، كما التقط محافظ المنوفية ونائبه، صورا مع أسرة الشهيد.

وكان الشهيد ملازم أول أحمد محمد حسنين شاهين، قد استشهد فى هجوم كمين "البرث"، قبل خطبته بـ4 أيام فقط، والتحق بالكلية الحربية فى 24 نوفمبر 2013، عقب تقدمه مرتين للالتحاق بالكلية الحربية وكان من العشرة الأوائل الذين تم تكريمهم لتفوقهم فى اللياقة البدنية بالكلية الحربية، وتخرج فى الكلية الحربية عام 2016 وبالتحديد فى يوم 22 يوليو والتحق فى أغسطس، بالخدمة العسكرية.

وعقب التخرج التحق بفرقة خاصة 999، وفرقة 777 لمكافحة الإرهاب وعقب ذلك التحق بالخدمة فى شمال سيناء، كأحد أفراد الصاعقة، والتحق بالكتيبة 103 صاعقة حيث كان قائد الكتيبة رامى حسانين لمدة معينة ثم التحق بالعمل بمطار العريش وظل فترة بالمطار ثم عاد مرة أخرى إلى الكتبية 103.

اسرة الشهيد احمد حسانين مع المحافظ
اسرة الشهيد احمد حسانين مع المحافظ

 


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