محافظة سوهاج ترد على شائعات السوشيال عن " شارع مصر" على الكورنيش.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أكدت محافظة سوهاج في بيان إعلامى صادر عنها اليوم، أنه فى إطار حرص المحافظة على إيضاح الحقائق والرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع "شارع مصر"، والذى يتم تنفيذه كإهداء لأبناء سوهاج، فإن المحافظة تؤكد على ما يلى:

1 - أنه في استجابة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لآراء ومقترحات أهالي المحافظة تم التنسيق مع الجهة المنفذة للمشروع وسيتم تغيير التصميم الخاص بالسور الخارجي واستبداله بسور من "الكريتال"، بما يتناسب مع طبيعة المكان بحيث لا يحجب رؤية الكورنيش، علما بأن الهدف من إنشائه حماية مرتادي المكان وخاصة الأطفال من الإندفاع ناحية الشارع.

2 - المشروع لن يتعارض اطلاقا مع طبيعة الكورنيش كمتنفس طبيعي ومتنزه لأهالي سوهاج، حيث يشمل متنزه ترفيهي كامل للأسر والشباب والأطفال، وممشى، ولاندسكيب، ومنطقة استراحات أمام شاشة عملاقة لعرض محتويات ترفيهية ومباريات، بالإضافة الى مناطق استراحات لاستيعاب اكبر عدد من الجماهير، هذا بجانب وحدات تجارية ذات شكل حضاري متطور تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتصلح لأنشطة تجارية متعددة " مطاعم، كافيهات، وحدات لبيع العصائر والمشروبات، والأنتيكات، وحدات للتصوير، وغيرها من الأنشطة".

3- المشروع متاح ومفتوح أمام جميع أهالى المحافظة للدخول بالمجان، ودون أى رسوم أو أعباء مالية، والمشروع بالكامل يهدف لخدمة جميع رواد الكورنيش.

4 - المشروع توجه تنفيذي عام بجميع المحافظات، وقد تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات وأخرها بكورنيش محافظة المنيا، علما بأن المشروع سيتم تنفيذه بسوهاج على جزء من الكورنيش الشرقي ملاصق لنادى هيئة قضايا الدولة بمسافة 300 متر من الناحية القبلية وليس كل الكورنيش كما يعتقد البعض.



انشاء شارع مصر على الكورنيش (1)



انشاء شارع مصر على الكورنيش (2)



انشاء شارع مصر على الكورنيش (3)



انشاء شارع مصر على الكورنيش (4)



انشاء شارع مصر على الكورنيش (5)