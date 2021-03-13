محافظة الغربية تتلقى 152 ألف و837 طلب تصالح بإجمالى 950 مليون جنيه

الغربية - محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 152ألف و837 طلب تصالح فى مخالفات البناء بإجمالى 950 مليون و807 ألف جنيه حتى اليوم السبت .

وأوضح الدكتور رحمى فى بيان له، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول1973 طلب، رفض 320 طلب، وجارى فحص عدد 150544 طلب، مشيراً إلى تقديم المحافظة لكل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ 50 جنيه فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويهيب محافظ الغربية بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع ، وخلال أيام العطلات الرسمية قبل انتهاء المهلة المحددة يوم 31 مارس الجارى ، موضحاً أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطنى المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.