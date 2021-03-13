ما مقدار الحماية التي توفرها جرعة واحدة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا ومودرنا؟

كتبت فاطمة خليل

تلقى أكثر من 60 مليون أمريكي وأكثر من 22 مليون بريطاني جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا بنظام الجرعتين، وقد سمحت الولايات المتحدة بلقاحات من مودرنا وفايزر بينما سمحت المملكة المتحدة بلقاح فايزر وكذلك اللقاح الذي صنعته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، ويتساءل البعض عن مقدار الحماية التى توفرها جرعة واحدة من لقاح كورونا، وفي السطور التالية نتعرف على مقدار الحماية التي توفرها جرعة واحدة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا؟





وبحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي تؤجل المملكة المتحدة الجرعة الثانية من اللقاحات لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا لإعطاء الأولوية لمنح الناس اللقاح الأول.

في الولايات المتحدة، أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإعطاء جرعات ثانية من لقاح فايزر بعد 21 يومًا من اليوم الأول، و28 يومًا بعد الأول بالنسبة لمودينا، مع فترة تصل إلى ستة أسابيع في المواقف "الحتمية".

البيانات الخاصة بمدى فعالية اللقاحات بعد جرعة واحدة غير واضحة المعالم، بالإضافة إلى أنها تعتمد على ما تقيسه ومتى تقيسه، وقال ستيفن إيفانز، أستاذ الإحصاء الطبي في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وعضو سابق في لجنة سلامة الأدوية في وكالة الأدوية الأوروبية، إن عرض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للبيانات من تجارب المرحلة المتأخرة كان أفضل البيانات المتاحة وهذا هو مقدار الحماية التي توفرها لك جرعة واحدة من كل لقاح، بناءً على تلك البيانات.

فاعلية جرعة واحدة من لقاح فايزر 80٪



كانت جرعة فايزر فعالة بنسبة 52.4٪ في الحماية من أعراض كورونا مع ظهور الأعراض بين الجرعة الأولى والثانية، وفقًا لوثائق إدارة الغذاء والدواء لكن الرقم 52.4٪ يشمل 11 يومًا قبل بدء الحماية بعد الجرعة الأولى، لذلك قد تكون النسبة الحقيقية أعلى.

القيمة الحقيقية تقع بين 29.5٪ و 84.5٪ ، بحسب وثائق إدارة الغذاء والدواء كان هناك نطاق واسع لأن العديد من الأشخاص لم يصابوا بكورونا في التجربة خلال هذه الفترة الزمنية.

كانت حقنة فايزر فعالة بنسبة 100٪ في الحماية من دخول المستشفى والوفاة، كان هذا يعتمد على عدد صغير - فقط أربعة أشخاص أصيبوا بأعراض فيروس كورونا الحاد في التجربة بعد تلقي العلاج الوهمي بدلاً من اللقاح.

قال إيفانز إن هناك "دليلًا واضحًا" على حصولك على حماية بنسبة 80٪ على الأقل - و "ربما" أفضل من 90٪ - لقاح فايزر ضد أعراض كورونا بعد جرعة واحدة، وأضاف إنه لا يمكنك التأكد تمامًا مما يحدث بعد 21 يومًا لأنه لم يتم اختباره بالكامل، وأشار إيفانز إن هذا استند إلى قراءته الإجمالية لبيانات التجربة التي استخدمتها إدارة الغذاء والدواء في وثيقة الإحاطة الخاصة بهم قبل تفويض إدارة الغذاء والدواء.

جرعة واحدة من لقاح مودرنا فعالة في الوقاية من أعراض كورونا بنسبة 80٪



كان لقاح موديرنا فعالا بنسبة 69.5٪ في الوقاية من أعراض كورونا بين الجرعة الأولى والثانية، بقيمة حقيقية بين 43.5٪ و 84.5٪.

كان هناك نطاق واسع إلى حد ما لأن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا في التجربة خلال هذه الفترة الزمنية كان منخفضًا.

الرقم 69.5٪ يشمل 13 يومًا قبل بدء الحماية، لذلك قد تكون النسبة الحقيقية أعلى.

كان هناك عدد قليل من الأشخاص في تجربة موديرنا - حوالي 7٪ - لم يحصلوا على جرعتهم الثانية لأسباب غير معروفة.

في هذه المجموعة ، كان اللقاح فعالاً بنسبة 50.8٪ في الوقاية من أعراض كورونا لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد الجرعة الأولى و 92.1٪ فعالة بعد 14 يومًا.

من غير الواضح إلى أي مدى تحمي جرعة واحدة من اللقاح من دخول المستشفى والموت لأن العديد من الأشخاص لم يصابوا بفيروس كورونا الشديد - اثنان في مجموعة اللقاح وأربعة في العلاج الوهمي.

قال إيفانز إنك تحصل على حماية بنسبة 80٪ على الأقل - وربما أفضل من 90٪ - للقاح موديرنا ضد أعراض كورونا بعد جرعة واحدة لمدة 28 يومًا بعد 28 يومًا ، لم يكن الأمر واضحًا لأنه لم يتم اختباره.

فعالية جرعة من لقاح أسترازينيكا أكثر من 70٪



قال إيفانز إنه كان من الصعب التأكد من رقم لقاح AstraZeneca لأن التجارب في المرحلة المتأخرة استخدمت تصميمات دراسة مختلفة ، وكانت دراسة أمريكية كبيرة مستمرة.

لم تقدم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد بيانات الجرعة بنفس الطريقة التي قدمتها مع اللقاحات الأخرى.

كانت جرعة واحدة من جرعة AstraZeneca فعالة بنسبة 76 ٪ في الحماية من كورونا مع ظهور الأعراض لمدة 90 يومًا على الأقل ، وفقًا لبيانات المرحلة الأخيرة من التجارب المنشورة في The Lancet في 19 فبراير. أفاد مؤلفو الدراسة أيضًا أن جرعة واحدة قدمت 100 ٪ حماية ضد دخول المستشفى ، لكن الأعداد كانت قليلة.

بناءً على قراءته للدراسات الحالية ، قال إيفانز إن فعالية الجرعة الواحدة للقاح AstraZeneca كانت على الأرجح 70٪ على الأقل مع ظهور الأعراض في الأيام التسعين الأولى وبعد هذه الفترة الزمنية ، أصبح الأمر غير واضحاً.