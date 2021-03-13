مؤسسة هيموكيور تحصل بشكل حصرى علي جهاز ليوناردو

تحرص دائما مؤسسة هيموكيور علي إحضار التكونولوجيا المتطورة من جميع أنحاء العالم إلي مصر، وخلال الأيام القليلة الماضية تم إحضار جهاز ليوناردو ( Leonardo) الألماني وهو أحدث جهاز تم تصنيعه لعلاج أمراض الشرج والمستقيم بالليزر، يتميز بالدقة العالية.

يمكن لجهاز ليوناردو معالجة الحالات المتأخرة من أمراض الشرج والمستقيم، ويتميز عن اي جهاز اخر بأنه، فعال أكثر، حيث يتم استخدام قسطرة ليزر تحتوي على عدستين وليس عدسة واحدة، آمن أكثر، فلا يتعدى معدل اختراق الليزر ملليمتر واحد للأنسجة، حرارة أقل، مما يساعد على تقليل فترة النقاهة، يمكن استخدامه مع منظار الناسور لعلاج الناسور العلوي، يمكن استخدامه في علاج الناسور الشرجي المهبلي.