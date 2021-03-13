لوبان تعد الفرنسيين بتغييرات جذرية حال فوزها فى الانتخابات المقبلة

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، قالت لو بان فى تصرحات جرئية، "لا أخاف من السلطة.. ولا أتراجع أمام العراقيل"، "أعتقد بأنني سأفوز بالرئاسة المقبلة"، "لا أنظر للأجانب بشكل سلبي، لا أحقد عليهم.. هم أجانب"

وأجابت لوبن على الأسئلة الموجهة إليها من قبل الصحافيين. وكانت الأقرب من الوضوح فيما يتعلق ببرنامجها الانتخابي. ووعدت الفرنسيين بتغيير كبير وسريع في حالة ما انتخبت كرئيسة للبلاد، مؤكدة على أن المشاكل التي يعاني منها المواطن الفرنسي ستستمر في حال هزيمتها.