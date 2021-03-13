اليوم السابع
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خالد صلاح
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لوبان تعد الفرنسيين بتغييرات جذرية حال فوزها فى الانتخابات المقبلة

السبت، 13 مارس 2021 02:00 ص
لوبان تعد الفرنسيين بتغييرات جذرية حال فوزها فى الانتخابات المقبلة لوبان
وكالات

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شاركت مارين لوبن، زعيمة حزب "التجمع الوطني" حزب اليمين المتطرف الفرنسي في برنامج إخباري، كضيفة على قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية الخاصة، بحضور صحفيين من مؤسسات إعلامية مختلفة، للحديث عن برنامجها الانتخابي لرئاسيات عام 2022.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، قالت لو بان فى تصرحات جرئية، "لا أخاف من السلطة.. ولا أتراجع أمام العراقيل"، "أعتقد بأنني سأفوز بالرئاسة المقبلة"، "لا أنظر للأجانب بشكل سلبي، لا أحقد عليهم.. هم أجانب"
 
وأجابت لوبن على الأسئلة الموجهة إليها من قبل الصحافيين. وكانت الأقرب من الوضوح فيما يتعلق ببرنامجها الانتخابي. ووعدت الفرنسيين بتغيير كبير وسريع في حالة ما انتخبت كرئيسة للبلاد، مؤكدة على أن المشاكل التي يعاني منها المواطن الفرنسي ستستمر في حال هزيمتها.

وعادت لوبن للتذكير بمواقفها ضد الهجرة غير الشرعية، وضرورة طرد كافة المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا، متوعدة بغلق الحدود مع الدول الأوروبية المجاورة وتكثيف الرقابة الطرقية، وتغيير طريقة التعامل مع أصحاب السوابق من الأجانب، متوعدة بإرسالهم إلى بلدانهم الأصلية. وتغيير طريقة التعامل مع ملفات الأجانب بفرنسا بدءا بطالبي اللجوء السياسي وحتى وضع الطلبة الأجانب الذين يدرسون في فرنسا. إضافة إلى تطرقها إلى موضوع "التطرف". 

ووجهت زعيمة اليمين المتطرف انتقادات حادة للكيفية التي أدارت بها الحكومة أزمة وباء كورونا، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير اللقاح وإجراءات الحظر الصحي، وتبعاتها الاقتصادية، واعتبرت أن تعويض البطالة الجزئي، الذي قررته الحكومة يجب أن يسدد من خزانة الدولة، لا من صندوق تأمين البطالة.

 


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فرنسا

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