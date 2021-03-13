لوبان تعد الفرنسيين بتغييرات جذرية حال فوزها فى الانتخابات المقبلة

شاركت مارين لوبن، زعيمة حزب "التجمع الوطني" حزب اليمين المتطرف الفرنسي في برنامج إخباري، كضيفة على قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية الخاصة، بحضور صحفيين من مؤسسات إعلامية مختلفة، للحديث عن برنامجها الانتخابي لرئاسيات عام 2022.
وعادت لوبن للتذكير بمواقفها ضد الهجرة غير الشرعية، وضرورة طرد كافة المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا، متوعدة بغلق الحدود مع الدول الأوروبية المجاورة وتكثيف الرقابة الطرقية، وتغيير طريقة التعامل مع أصحاب السوابق من الأجانب، متوعدة بإرسالهم إلى بلدانهم الأصلية. وتغيير طريقة التعامل مع ملفات الأجانب بفرنسا بدءا بطالبي اللجوء السياسي وحتى وضع الطلبة الأجانب الذين يدرسون في فرنسا. إضافة إلى تطرقها إلى موضوع "التطرف".
ووجهت زعيمة اليمين المتطرف انتقادات حادة للكيفية التي أدارت بها الحكومة أزمة وباء كورونا، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير اللقاح وإجراءات الحظر الصحي، وتبعاتها الاقتصادية، واعتبرت أن تعويض البطالة الجزئي، الذي قررته الحكومة يجب أن يسدد من خزانة الدولة، لا من صندوق تأمين البطالة.
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