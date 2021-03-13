كيف يؤثر تيبس العضلات على جسمك؟.. وكيف تتعامل معاه وعلاجه؟

نهير عبد النبى

تيبس العضلات من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حياتهم، قد يكون ذلك ذلك نتيجة التمارين الشديدة أو الجلوس بطريقة غير صحيحة إلى جانب الالتواءات والاجهاد الشديد على العضلة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يحدث الإجهاد عندما تتمدد أو تتمزق ألياف العضلات، والسلالات شائعة بشكل خاص في الساقين وأسفل الظهر، يحدث الالتواء عندما يتم شد الأربطة أو التواءها أو تمزقها، الأربطة هي عصابات الأنسجة حول المفاصل التي تربط العظام ببعضها.

تشمل المناطق الشائعة المعرضة للالتواء ما يلي"الركبتين، الكاحلين، الرسغين، الابهام".

وتشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالالتواءات والسلالات "ألم، تورم، كدمات، احمرار،الم العضلات الروماتزمي".

إذا كان تصلب العضلات أحد أعراض حالة كامنة ، فسيعمل الشخص مع طبيبه لوضع خطة علاجية، قد يصف الطبيب أيضًا الأدوية المضادة للالتهابات لتقليل الألم وعدم الراحة.

عادةً ما تعمل مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية على تخفيف الآلام ، على الرغم من إمكانية وصف أدوية أقوى إذا لزم الأمر، إذا تسبب الدواء في حدوث تصلب ، فقد يكون الطبيب قادرًا على تعديل الجرعة أو وصف بديل.

بالنسبة لمعظم حالات تصلب العضلات ، هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة للراحة. وتشمل هذه:

1:ينصح بالالتزام بالراحة لتعزيز عضلات الجسم .

2: استخدام أكياس الحرارة أو الثلج ، أو بالتناوب بين كل منهما.

3:التمدد لتحسين المرونة والدورة الدموية.

4:أخذ حمام دافئ لتعزيز الدورة الدموية.

5:تدليك المناطق المصابة.

قد يساعد التمرين المنتظم ، جنبًا إلى جنب مع التمدد والإحماء قبل التمرين ، على منع تصلب العضلات، هناك أيضًا بعض التغييرات البسيطة التي يمكن للأشخاص إجراؤها على نمط حياتهم لمنع تصلب العضلات وتشمل هذه:

1:ممارسة الرياضة بانتظام.

2:الاحماء والنزول قبل وبعد التمرين.

3:شد العضلات.

4:ارتداء الحذاء الصحيح أثناء التمرين.

5:ارتداء ملابس دافئة في الطقس البارد.

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم وتناول نظام غذائي متنوع ومغذي جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل فرصة تصلب العضلات.