اليوم السابع
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كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية؟.. اعرف التفاصيل

السبت، 13 مارس 2021 03:00 ص
كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية؟.. اعرف التفاصيل أسلاك كهرباء أرشيفية
كتبت ــ رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح للحفاظ على سلامة المنزل والأسرة من الحوادث التى تنتج عن الكهرباء وهى:


1-عدم تمرير تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب فى نشوب حريق.

2-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

3-ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

3-تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية

4ـ تبديل المقابس الجدارية التالفة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء  ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،او على  الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org،او  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475  (داخلي 154).



 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية

شكاوى المواطنين من الكهرباء

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