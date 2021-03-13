كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية؟.. اعرف التفاصيل

كتبت ــ رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح للحفاظ على سلامة المنزل والأسرة من الحوادث التى تنتج عن الكهرباء وهى:





1-عدم تمرير تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب فى نشوب حريق.



2-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.



3-ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.



3-تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية

4ـ تبديل المقابس الجدارية التالفة.



يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org،او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).







