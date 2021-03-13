كيفية التعايش مع أمراض الكلى المزمنة.. 3 قواعد فعالة لتحقيق ذلك

كتبت مروة هريدى

أمراض الكلى مثل غيرها من الأمراض المزمنة لها احتياجات معينة ونمط حياة صحى يجب تتبعه لتفادى المخاطر الناتجة عن تلك الأمراض التى تتعايش مع أصحابها ربما لفترات طويلة من العمر، وبمجرد تشخيص مرض الكلى قد يصاب الشخص المريض بالإحباط واليأس ولكن بدلًا من ذلك يجب عليه التعامل مع الواقع واتباع الخطوات اللازمة للتعامل مع هذا المرض المزمن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. 3 طرق فعالة للتعامل مع أمراض الكلى المزمنة:

1- فهم طبيعة المرض جيدًا

التعرف على طبيعة المرض الذى نعانى منه هو نصف الطريق نحو الشفاء، بمجرد معرفة نقاط القوة والضعف لديك سيكون تخطيطك أكثر واقعية للتعايش مع مرض طويل الأمد والتحكم فيه وليس العكس، وقبول مرضك لا يعنى الاستسلام إنما طريقة جيدة لقبول التحدى، ولعل الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع المرض هى الانضمام إلى مجموعة دعم أو منظمة وطنية أو العثور على شبكة تواصل اجتماعى مع مرضى يعانون من نفس الحالة، حيث سيساعدك هذا فى التعامل معه بجانب المتابعة المستمرة مع الطبيب.

2- تعزيز صحتك العاطفية

تعلم كيفية التعامل مع مشاعرك الجديدة بعد الإصابة بالمرض توقف عن الغضب خاصة أن المرض سيلازمك طوال حياتك لذلك لا تترك نفسك لمشاعر القلق والتوتر التى قد تصل بك إلى حد الاكتئاب، لذلك أنت تحتاج لدعم من تثق بهم ممن حولك خاصة أن طلب المساعدة ليس علامة ضعف.

3- شارك فى الحياة

التعايش مع أمراض الكلى المزمنة أمر صعب، ولكن هذا لا ينبغى أن يمنعك من ممارسة حياتك بشكل طبيعيى، يجب أن تتعلم كيفية التغلب على الأوقات الصعبة والمضى قدمًا بمنظور جديد، تقبل القيود التى فرضت عليك بسبب المرض وحاول الاستمرار فى حياتك بأهداف قابلة للتنفيذ، لا تشعر بالضيق إذا كنت ستقوم بدور أصغر مما كنت تفعل قبل المرض، فقط تذكر أن الاعتناء بنفسك وصحتك كشخص مصاب بأمراض الكلى هو عمل فى حد ذاته.