اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن معايير المواصفات والجودة العالمية لإنتاج منتج تصديرى؟

السبت، 13 مارس 2021 07:30 م
كل ما تريد معرفته عن معايير المواصفات والجودة العالمية لإنتاج منتج تصديرى؟ الرقابة على الصادرات ارشيف
كتبت سماح لبيب

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تطبق العديد من الدول مجموعة من المعايير على منتجاتها لكى تكون منتجات قابلة للتصدير ولديها قدرة تنافسية تعرف عليها.

من أين تأتى قواعد سلامة الغذاء ومن الذى يضعها ؟

قواعد المواصفات والمعايير الدولية للغذاء تأتى من الدستور الغذائى codex Alimentarius  والذى  يأتى تحت مظلة منظمة الزراعة العالمى FAO ومنظمة الصحة العالمية WHO  منذ إنشائه فى 1963 .

 لماذا تم إنشاء هيئة الدستور الغذائى ؟

السبب فى إنشاء هيئة الدستور الغذائى codex جاء لوضع معايير دولية موحدة للغذاء، بحيث من يطبقها يضمن منتج آمن ، وعالى الجودة ، وذو صلاحية ممتدة للاستهلاك والذى يستهدف تيسير التبادل التجارى للمنتجات الغذائية بين الدول.

 ما هو نطاق الدستور الغذائى ؟

نطاق الدستور الغذائى هى المواصفات والمعايير والممارسات المعتمدة دوليا، والتى عند اتباعها نضمن منتج نهائى آمن.

من يمثل الدستور الغذائى codex

فى مصر ؟

تعتبر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS هى الجهة المسئولة إداريا وفنيا عن تنظيم العمل بالدستور الغذائى ، فى مصر والمسئولة عن إصدار المواصفات المصرية الخاصة بالأغذية

أى المواصفات يجب إتباعها فى مصر ؟

المواصفات القياسية المصرية الصادرة من EOS  تعتبر مواصفات إجبارية للتصنيع والتداول الغذائى، ويتم باستمرار تطويرها وفقا لأى مستجدات علمية محلية أو فى مواصفات الدستور الغذائى، أما معايير الدستور الغذائى Codex  هى اختيارية، ويتم اعتبارها الأساس المرجعى عند إصدار المواصفة المصرية

من هو المنوط به وضع المواصفات ؟

المنوط به وضع المعايير الخاصة بالمواصفات، هم مجموعة من الخبراء والعلماء المتخصصين كل فى تخصصه فى جميع اللجان العامة والمتخصصة فى الدستور الغذائى codex  أو فى EOS  ويتم مراعاة كل الظروف الخاصة بكل منتج لضمان مواصفة ومعايير قابلة للتطبيق لضمان منتج آمن للمستهلك.

 

 

 


اخبار الاقتصاد

الدستور الغذائى

المواصفات والجودة

المواصفات القياسية العالمية

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