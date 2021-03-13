اليوم السابع
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قصة خريج علوم انتحل صفة طبيب نساء وحاول دخول النقابة بأوراق مزورة

السبت، 13 مارس 2021 05:00 ص
قصة خريج علوم انتحل صفة طبيب نساء وحاول دخول النقابة بأوراق مزورة عيادة طبية _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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دفعته رغبته فى الثراء للبحث عن أى وسيلة لبلوغ غايته، غير مبال بالأخطار التى قد يتعرض لها، أو قد يتعرض لها ضحاياه، فانتحل صفة طبيب وفتح عيادة طبية بمنطقة الصف، للكشف على المرضى.

بدأ المتهم بانتحال صفة طبية فى ممارسة مهنة الطب التى لم يدرسها ولم يعرف عنها شيئا، وتخصص فى أمراض النساء والتوليد، وفتح عيادة بإحدى قرى الصف، واستقبل مرضاه وبدأ فى توقيع الكشف الطبى عليهم وكتابة العلاج اللازم من واقع خبرته الضئيلة التى تحصل عليها من دراسته فى كلية "العلوم".

لم يستمر نشاط المتهم كثيرا حتى سقط فى قضبة الأجهزة الأمنية، بعدما تقدم بأوراق مزورة تفيد حصوله على بكالوريوس طب تخصص نساء وتوليد، وتحرر له محضرا رقم 1007 إداري الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لادارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى الصف دون الحصول على ترخيص. وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، ويدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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نساء وتوليد

نقابة الاطباء

أخبار الحوادث

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