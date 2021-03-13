قافلة طبية للكشف على المواطنين ببورسعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب ــ مدحت وهبة

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية للكشف علي أمراض العيون للمواطنين فى قرى أم خلف والرضوان بحي جنوب بورسعيد ضمن مبادرة " حياة كريمة ".

أقيمت القافلة في إطار مبادرة عنيك فى عنينا وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد مصطفي زمزم، أن أعمال القافلة تضمنت توقيع الكشف علي عيون 650 من الأهالى وتقديم العلاج الدوائى لعدد 210 حالات وتشخيص الاحتياج لإجراء عمليات جراحية العيون لعدد 104 حالات وتشخيص احتياج 218 للنظارات الطبية استعدادا للتنفيذ بالمجان، كذلك التنسيق مع الأمانة الطبية بمجلس الوزراء وفحص عدد من الحالات المستعصية لسرعة استخراج قرارات نفقة الدولة وبحضور ممثلي منظومة التأمين الصحي الشامل لسرعة اتخاذ كافة القرارت الخاصة بعلاج حالات التأمين الصحي الشامل.