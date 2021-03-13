فيديو لتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير القاهرة التاريخية وأبرز تصريحاته

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى اليوم السبت منطقة القاهرة التاريخية، وشارع الخيامية ووكالة "رضوان بك"، ‏وأكد على التزام الدولة، قيادة وحكومة، بالحفاظ على كافة مناطق القاهرة التاريخية، التى تمثل كنزًا حضاريا ‏للدولة المصرية بما تزخر به من تراث معمارى وثقافى كان شاهدا على مختلف العصور التاريخية التى ‏مرت بها الدولة، مؤكدا أن الهدف من تنفيذ المشروعات المقترحة للتطوير هو استعادة دور القاهرة كونها ‏مدينة حية للتراث والسكن والثقافة، وهى فى حاجة لاستعادة أفضل ما فى تاريخها لتعود مركزا للإشعاع ‏الحضارى والتاريخى والثقافى، ومقصدا سياحيًا تاريخيًا، إلى جانب استعادة دورها كمركز للحرف والصناعات ‏التقليدية.‏

وترّجل رئيس الوزراء بشوارع منطقة "الخيامية" ووكالة "رضوان بك"، وأجرى حوارا مع العديد من أصحاب ‏الحرف اليدوية، حيث أكد أحد العاملين فى صناعة الجلود الطبيعية أن هناك إقبالا كبيرا على هذه ‏المنتجات المصرية من جانب السائحين والمصريين، إلا أن الشباب أصبحوا لا يقبلون عليها بشكل كبير، ‏وهو ما قد يؤثر على هذه المهن الحرفية مستقبلا.‏

كما عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن ما يتم ترديده من تشكيك فى الجهود التى تقوم بها ‏الدولة لتطوير المناطق التاريخية والتراثية، مؤكدًا أن الدولة ليس لها أى غرض من أعمال التطوير سوى ‏الحفاظ على تاريخ مصر فى هذه المناطق، إلى جانب الاهتمام بقاطنيها، باعتبارهم جزءا من قيمتها، وذلك ‏وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى فى هذا الإطار، لافتًا إلى أن قيمة المنطقة مستمدة من الأهالى والحرف ‏التراثية الموجودة بها، التى نسعى إلى تطويرها والنهوض بها بمختلف الطرق المتاحة، وليس العمل على ‏إخراجهم منها، حيث أن هذه المناطق مرتبطة بالأنشطة والحرف التى تشتهر بها.‏

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الطبيعى تداول شائعات حول أية مشروعات تطوير، لكنه ‏أعرب عن أمله فى أن تكون رسائل الحكومة واضحة لأهالى المنطقة، بأن هذه الأعمال هى أعمال تطوير ‏فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك تغطيات إعلامية اليوم هدفها توضيح الصورة الحقيقية وطمأنة أهالى ‏المنطقة، وكرر التأكيد على أنه لن يتم إخراج أى شخص، حفاظًا على الروابط الأسرية والبيئية التى يعيشها ‏أهالى المنطقة والتى تعد جزءًا من قيمة المكان، مؤكدا أن المسئولين سيتواجدون على الأرض، بشكل ‏يومى، وأنه سيتواجد قدر الإمكان أيضًا للاستماع إلى كافة المشكلات للعمل على حلها.‏

وفى الوقت نفسه، لفت الدكتور مدبولى إلى أنه سيتم البدء فى تطوير عدد من الأماكن داخل القاهرة ‏التاريخية، بما يراعى متطلبات سكان تلك المناطق، وخاصة أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية، وضمان ‏عدم التأثير على حياتهم اليومية، مؤكدًا أن ما سيتم من أعمال تطوير، سيكون المستفيد الأول منه هم ‏قاطنو هذه المناطق، قائلا: ستكون الأولوية لقاطنى المنطقة فى الحصول على الوحدات التجارية التى نعتزم ‏إنشاءها، وذلك فى إطار توسيع كافة الأنشطة التجارية والحرفية الخاصة بهم، معربًا عن أمله فى رؤية ‏المزيد من التوسع والنهوض للصناعات والحرف التراثية الموجودة بالمناطق التاريخية، وتوارثها عبر ‏الأجيال.‏

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك أشخاصا لا يعلمون الكثير عن آثار المنطقة، ومن ‏ثم فهناك ضعف فى الإقبال على هذه الأماكن القيمة، لاسيما مع ضعف الحركة السياحية بشكل مؤقت ‏بسبب أزمة جائحة كورونا.‏