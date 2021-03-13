ولفت إلى أن اللامبالاة عند بعض المواطنين وعدم التزامهم باجراءات الوقاية والسلامة العامة، أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وبالتالي ازدياد عدد الوفيات، مشيرا إلى أن نسبة الاشغال في المستشفيات ومراكز علاج كورونا وصلت الى 100%.